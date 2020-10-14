الصين تدعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة

جددت وزارة الخارجية الصينية دعوتها الولايات المتحدة الى التخلي عن عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي.. والوفاء بالتزاماتها في حماية حقوق الإنسان داخل أراضيها.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي اليوم “على الحكومة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها في حماية حقوق الإنسان داخل بلادها بدلا من توجيه الاتهامات ضد البلدان الأخرى حول شؤءون حقوق الإنسان وتلفيق شائعات ذات صلة لتشويه سمعة هذه الدول” مطالبا واشنطن باتخاذ خطوات تفضي إلى الثقة المتبادلة والتعاون بين الصين والولايات المتحدة.

وأشار المتحدث الصيني إلى أن انتخاب الصين عضوا في مجلس حقوق الإنسان يعد تقديرا عاليا قدمه المجتمع الدولي للتقدم والتطورات التي حققتها البلاد في هذه القضية مؤكدا أن الحكومة الصينية تولي اهتماما بالغا بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتفي على الدوام بجدية بالتزاماتها الدولية في حقوق الإنسان وتشارك بنشاط في الحوار والتعاون مع مختلف البلدان الأخرى في هذا المجال.

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