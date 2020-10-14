بمشاركة سورية.. الاجتماع الوزاري الإقليمي حول العودة إلى المدارس في الدول العربية عبر الإنترنت

بمشاركة سورية أقيم الاجتماع الوزاري الإقليمي حول العودة إلى المدارس في الدول العربية عبر الإنترنت من خلال برنامج زوم.

ويهدف الاجتماع الذي افتتح بكلمة لمدير مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت الدكتور حمد بن سيف الهمامي إلى الجمع بين وزراء التربية والتعليم في المنطقة وشركاء الأمم المتحدة الإقليميين والشركاء الدوليين الآخرين.

وعرضت خلال الاجتماع عبر أربع جلسات تجارب كل من الجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق ثم الأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والسعودية إضافة إلى تجارب السودان وسورية وتونس والإمارات واليمن.

واستعرض وزير التربية الدكتور دارم طباع خلال الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال فترة تعليق الدوام بالمدارس في آذار الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا مشيراً إلى أن هذه الإجراءات نفذت وفق متطلبات الحفاظ على مستوى التعليم في سورية مع ضمان صحة وسلامة التلاميذ والطلاب والعاملين في الحقل التربوي.

ولفت الدكتور طباع إلى أن الوزارة عملت على ضمان حق التعليم للطلاب وتوفير مستلزمات العملية التربوية ومتابعة تطوير منظومة التعلم عن بعد والحفاظ على صحة المتعلمين وحمايتهم من الأمراض عبر توفير بيئة صحية آمنة من خلال تطبيق البروتوكول الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة وتعويض الفاقد التعليمي في فترة تعليق الدوام من خلال دروس مباشرة عبر الفضائية التربوية والمنصة الإلكترونية والمنصات الافتراضية للتعليم المتمازج.

وبين طباع أنه تم نقل طلاب الصفوف الانتقالية جميعهم للصف الأعلى وجرت الامتحانات العامة لصفوف الشهادات بنجاح في ظل إجراءات صحية مشددة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية لافتاً إلى أنه تم استمرار تعويض الفاقد في بداية العام الدراسي ووضع البروتوكول الصحي للعودة إلى المدرسة بالتعاون مع وزارة الصحة والمنظمات الدولية وإعداد 3 سيناريوهات للخطة الدرسية والدوام المدرسي.

ولفت الدكتور طباع إلى أنه مع انطلاق العام الدراسي 2020-2021 في الـ13 من أيلول الماضي بلغ عدد الملتحقين بالمدرسة نحو 4 ملايين طالب وبنسبة 90 بالمئة في أغلب المناطق مشيراً إلى أنه تم إطلاق حملة تعليم مليون طفل لإعادة الأطفال المتسربين وتعليمهم وفق مناهج الفئة ب وتدريب معلمين ذوي خبرة على تدريس هذه المناهج إلى جانب توفير فرص تعليم عن بعد عبر برامج تعليمية للفضائية التربوية والمنصات الإلكترونية والمنصات الافتراضية وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات لتأمين الإنترنت للمدارس.

طباعة