الصحة العالمية: كورونا يهدد التقدم بمكافحة السل في العالم

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن فيروس كورونا يهدد بالقضاء على التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة في مكافحة مرض السل المعدي وأحد الأسباب الرئيسة للوفيات.

وكشف التقرير السنوي للمنظمة وفق ما نقلت وكالة فرانس برس أن الدول الأكثر تضررا بالسل مشغولة في مكافحة فيروس كورونا وتخلت عن تشخيص الإصابات به.

وأوضح التقرير أن المرض الرئوي وعلى الرغم من وجود علاج له يمكن أن يسجل هذا العام أعدادا من الوفيات تزيد بما بين مئتي ألف و400 ألف وفاة عن الحصيلة التي سجلها السل العام الماضي وبلغت 4ر1 مليون وفاة.

وكانت دراسة نشرت في نيسان الماضي توصلت إلى أن معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا أقل بنحو ست مرات في البلدان التي لديها برنامج تطعيم وطني والذي يشمل لقاح السل.

طباعة