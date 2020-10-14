تحذير من تهديد الحطام الفضائي للأرض!

على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة مشكلة الحطام الفضائي في المدار حول كوكبنا، أصدرت وكالة الفضاء الأوروبية تقريراً يشير إلى أن المشكلة تزداد سوءاً بمرور الوقت مع عواقب وخيمة.

ويتراكم الحطام الفضائي منذ إطلاق البعثات الفضائية الرائدة، مثل «سبوتنيك 1» في تشرين الأول عام 1957 ومهمة «أبولو1 » إلى القمر في حزيران عام 1969.

والآن، تفوق التعزيزات الصاروخية والأقمار الصناعية المستهلكة ومجموعة متنوعة من الشظايا المحمولة في الفضاء، عدد المركبات التشغيلية في المدار بشكل كبير.

ومع كل إطلاق قمر صناعي جديد ومهمة إلى محطة الفضاء الدولية، يزداد خطر الاصطدام، حيث تدمر الأجسام بعضها البعض، ما ينتج عنه المزيد من الحطام.

وفي وقت سابق من هذا العام، كانت هناك مخاوف من اصطدام قمرين صناعيين قديمين، بينما اضطرت محطة الفضاء الدولية إلى إجراء مناورات طارئة لتجنب الاصطدام ثلاث مرات في عام 2020 وحده. وكان هناك ما يقرب من 12 حدث تجزئة سنوياً على مدار العشرين عاماً الماضية، والعدد آخذ في ازدياد. ويشير أحد نماذج ESA إلى وجود أكثر من 130 مليون قطعة من شظايا الفضاء، أصغر من ملليمتر في الطول، كما أن المركبات الفضائية والأقمار الصناعية الخردة تتفكك في الغلاف الجوي بشكلٍ منتظم، ما يزيد من حجم وكثافة حقول الحطام الموجودة.

طباعة