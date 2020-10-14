تكريم ناشئات نادي الخابور

الحسكة -- خليل اقطيني

تقديراً لجهودهن بالفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بلعبة كرة القدم النسائية في بطولة ذكرى قسم السيد الرئيس بشار الأسد التي أقيمت مؤخراً في دمشق, قام اليوم محافظ الحسكة غسان حليم خليل بتكريم ناشئات نادي الخابور الرياضي إضافة إلى إدارة و كوادر النادي.

وأثنى المحافظ على جهود اللاعبات وشكرهن على هذا الإنجاز الكبير للنادي والمحافظة عموماً وللرياضة الأنثوية بشكل خاص, وحثهن على مواصلة التدريب للمحافظة على هذا الإنجاز وتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات القادمة. مبيناً أن هذا التكريم يأتي ضمن ثقافة التكريم التي كرسها السيد الرئيس بشار الأسد لكل المبدعين في جميع المجالات.

وقال سمير يوحنا رئيس مكتب الألعاب الجماعية في نادي الخابور لـ(تشرين): شاركنا في بطولة الناشئات لكرة القدم على مستوى سورية في بطولة ذكرى قسم السيد الرئيس بشار الأسد التي أقيمت وهذه أول مشاركة لفريقنا ,حيث حققنا الفوز في المباريات التي خضناها ومنها الفوز بنتيجة كبيرة على فريق جرمانا.

ونحن في نادي الخابور الرياضي, إذ نهدي هذا الفوز لأبناء محافظة الحسكة بجميع مكوناتهم, فإننا نتوجه بالشكر الجزيل لكل الجهات التي ساهمت في هذا التكريم الذي كان له بالغ الأثر في نفوس اللاعبات والكوادر الفنية والإدارية, وسيشكل حافزاً لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات القادمة.

أما رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي في الحسكة ريمون دوشي فقال لـ(تشرين) : هذا الإنجاز هو ثمرة جهود مضنية وتدريب مستمر من قبل اللاعبات والكوادر المشرفة عليهن لأشهر عديدة حتى تم تحقيق المركز الأول وهذا ليس بالأمر السهل, حيث شارك فريق ناشئات نادي الخابور الرياضي لكرة القدم في بطولة دمشق لأول مرة وتم اعتماد هذه النتيجة بطولة ذهاب ناشئات سورية في كرة القدم الأنثوية , وإن شاء الله يحقق هذا الفريق نتائج متقدمة في مرحلة الإياب.

من جهته عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة الحسكة مسؤول قطاع الرياضة والشباب حسون الشامخ قال: إن تكريم فريق ناشئات نادي الخابور الرياضي يأتي ضمن توجهات محافظة الحسكة بتكريم المتفوقين في جميع المجالات . وما حققته ناشئات نادي الخابور الرياضي من إنجاز تمثل في الفوز في المركز الأول في بطولة ذكرى قسم السيد الرئيس يعد إنجازاً كبيراً يستحق التكريم.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية سورية اليمامة الخيرية سعيد الخضر وهي الجهة الداعمة للتكريم: إن التكريم الذي تم هذا اليوم لفريق ناشئات نادي الخابور الرياضي لكرة القدم , يأتي ضمن سياسة الجمعية وتوجهاتها في تكريم المبدعين من أبناء محافظة الحسكة وتكريس ثقافة التكريم تمثلاً لقيم ومثل السيد الرئيس بشار الأسد. وهو تقدير لجهود اللاعبات في تحقيق هذا الفوز الكبير رغم الظروف التي تمر فيها المحافظة والتي انعكست على جميع مفاصل الحياة ومنها الرياضة ورغم أن مشاركة هذا الفريق تتم للمرة الأولى. فلكل من ساهم بتحقيق هذا الإنجاز وهذا الفوز التحية والتقدير والى مزيد من الإنجازات في مختلف الميادين والساحات.

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