صربيا تجدد موقفها الرافض لفرض عقوبات على روسيا

جدد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم موقف بلاده الرافض لفرض عقوبات على روسيا مؤكداً في الوقت نفسه أنها لن تكون عضواً في حلف شمال الأطلسي “ناتو” أو أي حلف عسكري.

وقال فوتشيتش في مقابلة مع وكالة تاس عبر نظام أونلاين: صربيا لم تفرض عقوبات ضد روسيا ولن تفرضها أبداً على الرغم من تعرضنا لضغوط سابقة وما زال الضغط مستمراً وقد نبقى تحته ونحن نسير في الطريق الأوروبي إلا أننا سنحافظ على موقفنا ولن نفسد علاقاتنا مع موسكو.

وأكد فوتشيتش أن بلاده لن تكون أبداً عضواً في الـ”ناتو” وقال: صربيا لن تتجه أبداً إلى الناتو أو أي هيكلية عسكرية أخرى بل ستكون دولة معتمدة على نفسها ومستقلة وحرة تتبع سياسة الحياد العسكري.

وكان وزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين أعلن في آذار عام 2019 أن بلاده لن تنضم إلى الناتو حتى لو بقيت آخر بلد في أوروبا غير عضو في الحلف.

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