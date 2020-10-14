بوتين يعلن تسجيل لقاح روسي ثان مضاد لكورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، تسجيل لقاح ثان مضاد لفيروس كورونا طوره مركز فيكتور الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن بوتين قوله في مستهل اجتماع حكومي افتراضي: مركز فيكتور في مدينة نوفوسيبيرسك سجل لقاحاً روسياً ثانياً مضاداً لكورونا يحمل اسم إيبي فاك كورونا، مضيفاً: روسيا تعتزم أيضاً تسجيل لقاح ثالث ضد الفيروس التاجي قريباً يعمل على تطويره مركز تشوماكوف الخاص بإنتاج الأدوية المضادة للفيروسات التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

من جانبها، أكدت نائب رئيس الحكومة تاتيانا غوليكوفا التي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار كورونا في روسيا أن الحزمة الأولى من لقاح مركز فيكتور والتي تضم 60 ألف جرعة ستنتج في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن لقاح مركز تشوماكوف يخضع حاليا للاختبارات السريرية التي من المقرر أن تنتهي قبل كانون الاول القادم.

يذكر أن روسيا سجلت رسمياً أول لقاح في العالم ضد الفيروس التاجي في آب الماضي وحمل اسم “سبوتنيك في” وقام بتطويره معهد غامالي للوبائيات والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية.

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