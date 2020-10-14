الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن مخطط استيطاني جديد في الضفة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مخططاً استيطانياً جديداً لإقامة أكثر من 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة “معا” أن المخطط الجديد يهدف إلى إقامة 2166 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وفي إطار حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية لتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية أعلنت سلطات الاحتلال قبل يومين مخططاً استيطانياً لإقامة 500 وحدة استيطانية في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

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