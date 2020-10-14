اعتراف أمريكي بتأجيج الأوضاع في لبنان

تقرير – زكية الخولي

تحت ستار”الديمقراطية وتقديم مساعدات إنسانية للمدنيين” , تتغلغل أذرع الولايات المتحدة الأمريكية, مستغلة الحالات الإنسانية الناجمة أصلاً عن هذه الأذرع بالذات, وتوظف مليارات الدولارات كمال سياسي لنشر الفوضى وتأجيج الأوضاع ومن ثم العمل لإسقاط الدول والحكومات.

نائب وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل فجر مفاجأة أكد فيها أن أمريكا أنفقت 10 مليارات دولار في لبنان بذريعة “دعم الجيش اللبناني ومنظمات المجتمع المدني”.

هيل قال في مداخلة له أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس: إن الإدارات الأمريكية المتعاقبة أنفقت في لبنان، منذ عام 2005 إلى الآن، عشرة مليارات دولار على “القوى المسلحة ومنظمات المجتمع المدني”، في حين تقول الأرقام إن المساعدات الأميركية للجيش اللبناني تبقى تحت سقف 4 مليارات، وإن 6 مليارات دولار أنفقتها واشنطن على ” منظمات المجتمع المدني”.

محللون قالوا : إن أمریکا استخدمت هذه الأموال لدعم مؤسسات ناشطة سياسياً وإعلامياً، وأحزاب ناشئة، ومنظمات بعناوين إنسانية وسياسية ولدت تحت عنوان “تعزيز الديمقراطية أو حماية حقوق الإنسان أو غير ذلك”، مضيفين : علاوة على سجل الفساد الذي يميز أغلب هذه المؤسسات، فإنها لعبت دوراً سياسياً كأداة للسياسة الأميركية في لبنان ضد “حزب الله” ومحور المقاومة عموماً.

وأكد المحللون أن امريكا أرادت إعادة إنتاج نظام فساد سياسي ومالي في لبنان عبر دعمها هذه المنظمات مالياً, لافتين إلى أن التظاهرات التي خرجت لإسقاط الحكومة السابقة تحت ادعاء “محاربة الفساد” كانت مدفوعة ودعمت بقاء الفساد السياسي من جهة، وإسقاط الحكومة من جهة أخرى دعماً للسياسة الأمريكية الهادفة لمحاصرة المقاومة والحاضنة الشعبية لها والفرقاء اللبنانيين الذين يدعمونها.

وفي السياق نفسه, كشف الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي مراد، أن هناك أحزاباً وجمعيات تحت العنوان المدني نشأت في الأشهر الماضية تعمل بالتوجيه والتمويل الأميركي للعمل على تأجيج الأوضاع.

وقال مراد : “إن الذي تحدث عنه ديفيد هيل في شهادته أمام الكونغرس هو اعتراف صريح بأن أميركا تدرب هذه المجموعات وتوجهها لكيفية التنظيم والفاعلية”, مضيفاً:” إن بعض هذه الأحزاب والجمعيات تعمل على تحقيق نتائج تصب في مصلحة الضغوط الأميركية على لبنان, عبر محاولة تحقيق هدف الإحلال الثقافي وتبديل هوية حواضن المقاومة بالتوازي مع الحصار الاقتصادي والمالي والتجويع”.

وإزاء هذه الألاعيب الأمريكية، لابد للشعب اللبناني الشقيق من مواجهة ما تحوكه واشنطن ضده, وأن يقف موحداً بوجه الحيل والمؤامرات الأمريكية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان, وبالتالي الضغط عليه والتحكم بقراراته.

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