صفعة دولية لابن سلمان

تقرير- سامر اللمع

تلقى النظام السعودي صفعة دولية جديدة تمثلت في فشله بالحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الانتخابات التي جرت أمس بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقاً لنتائج الانتخابات, فقد حازت كل من باكستان وأوزبكستان والنيبال والصين, على عضوية المقاعد الأربعة المخصصة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجلس حقوق الإنسان, فيما خرجت السعودية من السباق خالية الوفاض بسبب انتهاكاتها الواسعة وسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان .

وتعد خسارة السعودية في انتخابات مجلس حقوق الإنسان الدولي خسارة شخصية لولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان, الذي يلهث باستمرار لتلميع وتبييض صورته المهشمة نتيجة سجله الكبير في انتهاكات حقوق الإنسان وملاحقة النشطاء واعتقالهم وتعذيبهم وتصفيتهم الجسدية في داخل وخارج المملكة, لا سيما ما نجم عن فضيحة قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي وتقطيعه داخل القنصلية السعودية في اسطنبول قبل عامين .

وفي السياق، أعربت المنظمة الأوروبية ـ السعودية لحقوق الإنسان عن تقديرها لمواقف الدول التي امتنعت عن التصويت للسعودية، مؤكدةً أن ذلك توبيخ للسعودية على سجلها الذي يزداد قتامة، داعيةً للمزيد من الضغط والمحاسبة للنظام السعودي.

وقال رئيس المنظمة على الدبيسي، في “تغريدة” على تويتر: إن خسارة السعودية في انتخابات مجلس حقوق الإنسان هي صفعة محدودة مقابل سجلها المروع في قطع رؤوس الأطفال والأبرياء، وتعذيب وتحرش جنسي بالنساء، وتقطيع خاشقجي، والاعتقالات المجنونة، وأطفال اليمن ونسائها وعذاباتهم، ودماء وتهجير السكان.

وفي وقت سابق، عارضت منظمة”هيومن رايتس ووتش” ومنظمات حقوقية أخرى بشدة ترشيح السعودية، قائلة: إن المملكة تواصل ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين ونشطاء حقوق المرأة، ولم يظهر سوى قدر ضئيل من المساءلة عن الانتهاكات السابقة، بما في ذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال لويس شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة في “هيومن رايتس ووتش”، في بيان صحفي: لا ينبغي مكافأة عتاة المنتهكين بشغل مقاعد في مجلس حقوق الإنسان.

وذكرت المنظمة أن السعودية هددت بسحب ملايين الدولارات من تمويلها للأمم المتحدة؛ للبقاء خارج قائمة العار السنوية للانتهاكات ضد الأطفال، التي تصدر عن الأمين العام.

وشهدت المملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، اعتقال مئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من انتهاكات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

وتم يوم أمس, الثلاثاء انتخاب 15 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي لمدة تستمر ثلاث سنوات اعتباراً من أول كانون الثاني 2021، وهذه الدول هي بوليفيا والصين وكوت ديفوار والغابون وكوبا وفرنسا وملاوي والمكسيك ونيبال وباكستان وروسيا والسنغال وأوكرانيا وأوزبكستان وبريطانيا.

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