قراءة في رواية «مورفين أحمر» لـ«مجدولين جرماني»

تشرين

الرواية تحكي رحلة بحث مضنية عن التوازن بين قطبي الحياة، الرجل والمرأة.. إعادة تأويل لقصة الخلق من خلال سبر أنساق ومضمرات وتقاليد اجتماعية لتصل إلى حقيقة أن النبوءة البشرية الكامنة في جوهر البشرية هي في صرختين بين ولادة وموت..

معاناة «شام» الكاتبة والمرشدة والزوجة والابنة والأم تبدأ بالفقد الممزوج بطعم الصبر الذي نثره غياب والدتها لتستعيد حكاية فقد زوجها الذي ترتبط فيه برباط عائلي لا تستطيع فك وثاقه من عروة قمصيها المضمخ بالطهر.

الفقد أحالها إلى رماد امرأة تكاد تمحى تفاصيلها، فلم تعد تهتم لنصل السكين الغارق في خاصرتها، أنفاق روحها حفرت عميقاً لكنها تحمل للبشرية رسالة لتحيا بسلام.

عاشت معاناة الحرب: سقوط الصواريخ.. إطلاق النار.. اشتعال الشوارع.. دماء تُراق.. أيتام في العراء.. نساء مغتصبات.. قلوب محترقة.. وجوه مشوّهة.. رأته مرمياً في الشارع كومة أشلاء بين النيران، خاطبته بصوت مرتعش: ألست ابن هذه البلاد، ما الذي استفدته من حرق شوارعنا الجميلة ، ولماذا نُذبح كخراف العيد.. مهللين «الله أكبر» هل الله أمر بذبحنا؟!

شام بعد هذا الخراب صممت على العودة لدفق الحياة وترميم خراب الروح والمضي للأمام لتبقى «شام» جميلة الجميلات.. بعد شهر من الحداد ذهبت إلى دمشق، أرادت خلع الماضي من دون النظر إلى الخلف، وهي على الطريق رأت مشهداً نادراً في السماء، رأت الشمس والقمر معاً في كبد السماء وحدّثت نفسها: حجارة المرمر الدمشقية هذه وسورها البلوري تجمع المتناقضات كلها على بوابات دمشق، حيث تتعانق الشمس والقمر معاً في اللحظة… تلثم الحزن والفرح معاً.. تسكب الولادة والموت معاً، في دمشق فقط تلتقي الكنسية بالجامع.

في أول جلسة لها كمعالجة مرشدة كانت نصيحتها لـ«رندا»: عليك بالصمود والمقاومة، فهناك ما يستحق أن نحيا لأجله، ولـ«غادة» ألا تفقد حق الأمومة وتصبح شجرة لا تثمر.. فالأمومة ماء القلب عندما يجف كل شيء حولك.. هي قوة حين تكون مغلوباً على أمرك.

أما «عبير» فمشكلتها مع زوجها إدمان «الفيسبوك».. إنّ مجتمعنا ضُرب من الداخل، وكانوا موفقين باستهداف الناس واصطيادهم بكبتهم الجنسي عبر الشابكة، بعد أن نشروا فيروسات القتل والدمار أصبحوا يستخدمون الجنس كالمورفين لتخديرهم كي لا يعوا ولا يفهموا أزماتهم.. إنها مشكلة القسم الأعظم من البشرية.

«زهراء» كما تسمي نفسها هي ضحية الأرض الحمراء أو حقل المورفين الأحمر، ضحية هذه الحرب الملعونة خرجت من جحيم الحرب إلى جحيم آخر.. وجدت نفسها بلا مأوى.. مزّقتها الحرب كما مزّقت بلاداً بأكملها.

حلقات لا تنتهي في هذا الحقل المورفيني الأحمر: اختبارات ألمُها عظيم.. تجارب.. قدرة -شدة – مصاعب- امتحانات.. وتسوق مشكلة ابنها (أمين) مثالاً عن مشكلات الشباب.. عندما يُختطف صديقه مع سيارته من بينهم، يقرر السفر متسائلاً عن حال البلد: ما المستقبل في خضم هذه الحرب اللعينة، ! شعور بالظلم بدأ يسيطر على (شام): ظلم الرجل بدءاً من والدها الذي قرر مصيرها المستقبلي إلى إخوتها الفارضين قوانينهم ، إلى زوجها الذي أهدته حياة مثل ألف ليلة وليلة وقابلها بالخيانات المتتالية كل ليلة وانتهاء بمجتمع صادم.. تجوب الشوارع، وتستعرض نساء مهجورات الموانئ بعد صراع مع التيارات العاطفية.. تحمل رسالة تلك النسوة المكلومات واللواتي مورست انتهاكات بحق نفوسهن الفقيرة في شوارع الضياع وقذائف ونيران الحقد، رسالة بالخروج إلى شط الأمان، وتتضرع إلى الله لإعادة التوازن إلى النفوس كي تخمد آهات الواقع المعاش.. فهذه الروح العطشى للحياة يلزمها الكثير من المطر.

النور يولد من قلب الظلام، ولو تعلمنا مد أيدينا لمساعدة بعضنا بقوة وصدق لاستقامت الحياة، لأن الحرب داء مفروض حيث ابتدأها قابيل وهابيل وعلينا ألا نترك لهؤلاء فرصة كتابة تاريخ لا يد لنا في صنعه أو رسمه، فعلى هذه الأرض وحدها يكمن سر استمرار الوجود.

(شام) هي (هيرا) حبيبة (جوبيتير) في الميثولوجيا الإغريقية.. لحظة جلاء الحقيقة في مرآة الحق وتقديم شعلة الأولمب كانت صرخة (شام): كفى فوضى.. كفى حرباً وتجارب قاتلة على هؤلاء البشر، كفى مخططات على السيطرة على هذه الأرض وملكية الكواكب المنتشرة حولها.. إن بذرة الشر ملأت الأرض فالفناء هو الدواء الوحيد لسوء أفعالكم.

وتعود دورة الحياة.. و(شام) أيضاً تحتاج ملء رئتيها لأوكسجين نقي.. مشت وهي تعانق الأشجار في الحي الشعبي الذي تقطنه.. نظرت إلى الوجوه المتعبة المستهلكة من الركض وراء رغيف الخبز، وبسطات الباعة الممتدة على الأرصفة الموجوعة والمقاومة للحرب ومخلفاتها.. ابتسمت وقالت: كم أحب هؤلاء الناس الطيبين، المنبثقين من كل معاناة الأرض، المتمسكين بأن الغد أفضل، ويلهجون بقول: (الله بيفرجها).

«مورفين أحمر» للكاتبة مجدولين الجرماني تستحق القراءة والتمعن في الإشكالات التي تطرحها.

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