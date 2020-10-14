الوحدة بطلا لكأس السوبر بكرة القدم

ابراهيم النمر

أحرز نادي الوحدة لقب كأس السوبر السابعة للمرة الثانية في تاريخه وذلك على حساب نادي تشرين بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في أرض ملعب حماة البلدي أمام جمهور كبير.

المباراة كانت جيدة المستوى بين الفريقين وأثمرت هجمات الوحدة عن هدف التقدم عبر عبد الرحمن بركات في الدقيقة 28 ، لكن تشرين ضغط وكيف هجماته ولم ينتظر كثيرا حتى أدرك التعادل عبر لاعبه محمد مرمور في الدقيقة34، وكاد الوحدة يضاعف النتيجة مع نهاية الشوط عندما أهدر له محمد زينو ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني أنتظر الوحدة حتى الدقيقة 78 يعزز تقدمه عبر البركات نفسه وبعد دقيقة واحدة قام الحكم بطرد لاعبي الوحدة البركات ومؤيد الخولي ليكمل الدقائق المتبقية منقوص العدد وتشرين لم يستفد من ذلك وأن كان كيف هجماته التي لم تكن فاعلة على مرمى الوحدة ومن ورائه طه موسى لينتهي اللقاء بتتويج الوحدة بلقب كأس السوبر.

والتذكير مباراة كأس السوبر تجمع بين بطل الدوري وهو تشرين والوحدة بطل مسابقة كأس الجمهورية، والجيش الفريق الاكثر تتويجا باللقب بثلاث مرات أعوام 2014بعد فوزه على الوحدة بركلات الترجيح 2/4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وفي 2018 بعد فوزه على الاتحاد بهدف من دون رد، وفي 2019 بعد فوزه على الوثبة بهدفين نظيفين، ويأتي الكرامة والوحدة خلفه بمرتين لكل منهما بالكرامة نال اللقب عامي1985بعد فوزه على الاتحاد بثلاثية بيضاء وعلى المجد عام 2008 بالنتيجة ذاتها والوحدة نال اللقب الثاني اليوم والأول عام 2016 بعد فوزه على الجيش بهدف نظيف.

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