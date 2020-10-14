طرطوس -رفاه نيوف

سارعت شركة كهرباء طرطوس منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرائق في المحافظة إلى استنفار ورشاتها الفنية وبدأت بإصلاح الأعطال الناجمة عن الحرائق في المشتى وصافيتا وبانياس والقدموس والدريكيش منذ يوم الجمعة الفائت كما أكد المهندس عبد الحميد صبح مدير كهرباء طرطوس لتشرين .

وأضاف :إن الأعطال التي أصابت الشبكة الكهربائية كبيرة ومع هذا استطعنا أن نعيد التيار الكهربائي لجميع المشتركين عن طريق حلول إسعافية لتصل الكهرباء إلى الجميع اعتباراً من الساعة الثالثة من ظهر يوم السبت الماضي وما زالت الورشات تعمل في تلك المناطق لإعادة الشبكة الكهربائية على ما كانت عليه قبل الحرائق وضمان استمرار وصول التيار الكهربائي لجميع المشتركين بشكل جيد.

وأشار إلى ان قيمة الأعطال التي أصابت الشبكة الكهربائية في مناطق اندلاع الحرائق بلغت ٢٦٦ مليون ليرة , حيث إن الأعطال أصابت شبكات المتوسط ٢٠ ك ف ، وأعمدة خشب، توتر منخفض وتوتر متوسط وعلب وصل لكابلات التوتر المتوسط وأبراج حديد ٢٠ ك ف وكابلات توتر منخفض وأمراس ألمنيوم وعوازل شرارة وزجاجي ٢٠ ك ف ولوحة توزيع منخفض. وكانت اكثر المناطق تضررا بانياس والمشتى .

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