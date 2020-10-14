مساعدات غذائية لدعم متضرري حرائق اللاذقية

اللاذقية – سراب علي

تتابع محافظة اللاذقية بالتعاون مع الجمعيات والفعاليات الأهلية و المجتمعية توزيع المساعدات الغذائية ضمن المرحلة الأولى لمساعدة الأهالي المتضررين من الحرائق حيث سيصل اليوم إلى المتضررين في قرى سربيون و عين شقاق عدد من السلل الغذائية كما سيتم التوزيع غداً في قرية بنجارو وغيرها من القرى المتضررة .

وبين عبد الحسن شروف عضو المكتب التنفيذي للشؤون الاجتماعية و العمل في اللاذقية لـ « تشرين » أن توزيع السلل هو مرحلة أولى و ستتبعها لاحقاً إجراءات أخرى بعد أن يكتمل حصر الأضرار لدعم الأهالي و المزارعين في إطار الجهود لدعم سبل العيش وفق حجم الاحتياج و الضرر ولإعادة الإنتاج إلى تلك القرى، مشيراً إلى أنه تم أمس توزيع عدد من السلل الغذائية كحل إسعافي لمساعدة الأهالي المتضررين في القرى التي تعرضت للحرائق بمحور عين الشرقية وبيت ياشوط ، قرية ضهر بركات ، قرية زاما و قرية عين قطعة في بيت ياشوط وبيت العشي ، كما تم توزيع 150 سلة غذائية في قرية البودي و ستتم متابعة توزيع السلل اليوم في القرية بعد اكتمال الاحصاءات بعدد المتضررين .

وأشار شروف إلى أن التوزيع يتم بناء على قوائم وردت من رؤساء البلديات و المخاتير في المناطق المتضررة, لافتاً إلى أن التوزيع للمتضررين يكون تحت إشراف اللجنة المركزية في المحافظة التي تستقبل التبرعات من الجهات الراغبة بالمساعدة ليتم بعدها توزيع المساعدات إما عن طريق المخاتير و رؤساء الوحدات الإدارية في تلك القرى أو عن طريق كوادر الجمعيات التي تبرعت بالمساعدات و لكن التوزيع يكون أيضاً تحت إشراف المحافظة منعاً لحدوث ازدواجية في التوزيع ولإيصال المساعدات بأسرع وقت للمستحقين.

وأشار إلى أن السلل الغذائية التي يتم توزيعها والتي تتضمن «برغل، سكر، رز، زيوت، معلبات ، حلاوة وعدس »وصلت إلى اللاذقية من الجمعيات في المحافظات كحلب ودمشق و ريف دمشق بالإضافة إلى الجمعيات في المحافظة.

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