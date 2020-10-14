الصحة الفلسطينية تطالب بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال لإنقاذ حياة الأسير الأخرس

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية المنظمات الدولية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 80 على التوالي وإنقاذ حياته.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان اليوم نقلته وكالة “وفا” أن الأسير الأخرس يموت جوعاً ويعاني آلاما حادة في جسده وإغماءات متكررة وصعوبة في الحديث ولا يستطيع المشي وترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه رغم تدهور حالته الصحية مؤكدة أن صمت دول العالم على ما يجري للأسير يشجع الاحتلال على التمادي في ممارساته الوحشية والتنكر لأبسط معاني الإنسانية.

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