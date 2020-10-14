بدء التسجيل في مفاضلة المنح المجانية لطلاب مراكز التدريب السياحي الخاصة ودبلوم المنشآت السياحي والفندقي والتسويق

أعلنت وزارة السياحة عن بدء التسجيل في مفاضلة المنح المجانية والمخفضة لطلاب مراكز التدريب السياحي الخاصة “نظام السنتين” وطلاب دبلوم إدارة المنشآت السياحي والفندقي والتسويق “نظام السنة”.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت “سانا” نسخة منه أن تقديم الطلبات مستمر لغاية 12-11-2020 في مبنى الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بدمر ومديريات السياحة في المحافظات.

وبينت مديرة المراكز الخاصة نجلا حافظ أن شروط المنح المجانية تتطلب أن يكون عمر المتقدم من 21 إلى 24 عاماً لطلاب السنتين وأن يكون معدله باللغة الأجنبية 40 بالمئة للشهادة الثانوية.

وبالنسبة لشروط الدبلوم التخصصي هذا العام وفق حافظ فإنه يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة المعاهد التقنية خريج معهد سياحي أو مركز سياحي والا يقل معدله عن 60 بالمئة ولا يقل معدله باللغة الأجنبية عن 50 بالمئة ويعفى خريجو الجامعة الافتراضية من شرط اللغة.

وأوضحت حافظ أن الأوراق المطلوبة للتسجيل استمارة مفاضلة وصورة عن مصدقة التخرج وعن الهوية وصورتين شخصية.

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