تواصل الهجمات ضد مسلحي “قسد” ومقتل ثلاثة منهم بريفي الحسكة ودير الزور
قتل ثلاثة مسلحين من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بانفجارين استهدفا محاور تحرك عناصرها بريفي الحسكة ودير الزور.
وأفادت مصادر محلية لـ “سانا” بأن لغماً انفجر أثناء مرور دورية مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” في محيط بلدة تل تمر شمال الحسكة ما أدى إلى مقتل أحد مسلحيها.
وفي ريف دير الزور الشرقي لفتت المصادر إلى أن مسلحين اثنين من الميليشيا قتلا جراء انفجار عبوة ناسفة في محيط حقل العمر النفطي.
وبينت المصادر أن الميليشيا فرضت طوقاً أمنياً في محيط منطقتي الاستهداف وأجرت عمليات مداهمة وتفتيش للمارة والسيارات العابرة.
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