ترامب يخلع الكمامة ويتغنى “بإنجازاته الكورونية”!

تقرير– رشا عيسى

شكل الاستعراض والاستهزاء بالخصوم القاعدة الأساسية لاستئناف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملته الانتخابية في ولاية فلوريدا للمرة الأولى بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد حيث ظهر بين أنصاره من دون كمامة، مشيداً في الوقت نفسه “بتدابيره” لمكافحة الفيروس.

القفزات البهلوانية في الهواء كانت جديد ترامب ليثبت أنه بكامل لياقته البدنية مستخدماً كعادته السخرية من الخصوم, سبق ذلك المشهد الهوليودي, تأكيد من طبيب البيت الأبيض شون كونلي أن ترامب “خضع على مدى أيام متتالية لفحوصات طبية سريعة للكشف عن الفيروس كانت نتائجها سلبية”، مشيراً إلى أن الرئيس “ليس مصدراً للعدوى”.

ما يستشف من كلام كونلي أنه ربما اضطر إلى قول ذلك انصياعاً لأوامر ترامب حيث قال: “إنّ النتيجة السلبية ظهرت بموجب فحص سريع ليس بدقة الفحص المخبري القياسي”. هذه العبارة تعني أن الفحص الذي خضع له ترامب ليس صحيحاً بالكامل ولم يخضع للفحص الطبي الذي يخضع له يومياً مئات الآلاف من الأميركيين لتحديد إذا ما كانوا مصابين بالفيروس أم لا، ما يشير إلى أن كلام طبيب البيت الأبيض يعني ضمنياً أن نتيجة ترامب لا تزال إيجابية في الفحص المخبري.

والسؤال السريع الذي يتبادر إلى الأذهان: لماذا لم يخضع ترامب إلى الفحص المخبري القياسي الذي يعطي نتيجة مؤكدة من دون احتمالات؟ الجواب يدور حول أن ترامب يسارع الخطا لعدم التأخر في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض خاصة أنه متخلف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن باستطلاعات الرأي وبالتالي يحتاج إلى تبرير طبي للخروج إلى العلن والاختلاط بوسطه الانتخابي بعد إعلان إصابته بالفيروس ودخوله المستشفى.

خلع ترامب الكمامة، التي كما يؤكد ويصر خبراء الصحة على أهميتها بالوقاية من الفيروس إضافة إلى التباعد بين الأفراد, قاعدتان أساسيتان واظب ترامب على خرقهما في فلوريدا، حيث احتشد أنصاره من دون أدنى تقيد بالقواعد الصحية وظهر قلة منهم يضعون الكمامة بينما كان ترامب يتباهى “بإنجازه” الشخصي بالتغلب على كورونا و إعلانه “اكتساب المناعة”, كذلك تغنى بما “أنجزه” لمواجهة الوباء, بينما كانت صور التجمع الانتخابي مثالاً صارخاً لخرق كل الإرشادات الطبية لتجنب انتشار العدوى بالفيروس.

وبعد أقل من أسبوع على خروجه من المستشفى أطلق ترامب العنان للسانه لانتقاد الخصوم واصفاً بايدن “بالخرف” بعد أن قال مئات المرات “جو النعسان”, مقارناً بين “الحشد” الذي أتى للاستماع إلى خطابه وبين “القلة القليلة” التي تشارك في التجمعات الانتخابية التي ينظمها منافسه والتي “لا يشارك فيها أحد تقريباً”, كما يزعم ترامب.

الغريب بالموضوع سخرية ترامب من إجراءات خصمه واتهامه بنقص القدرة على حشد المؤيدين فقط لأنه يتبع القواعد الصحية لتجنب العدوى بالفيروس من خلال تحديد الأعداد والالتزام بوضع الكمامات.

ومع اقتراب يوم الحسم أظهر إحصاء جديد أنّ أكثر من عشرة ملايين ناخب أميركي أدلوا بأصواتهم لحد الآن، سواء عبر البريد أو عن طريق الاقتراع المبكر.

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