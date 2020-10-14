أدباء إدلب يحتفون بتشرين ويستذكرون مدينتهم

نجوى صليبه

نصبت الشوق في حدقي سوادا لأحضن طيفك الأغلى سهادا

معرة لو هرقت حروف حبي لما وسع الوجود لها مدادا

سفينة فرحتي سبقت فؤادي فكاد الصدر ينكره الفؤادا

فتحت كتاب شوقي فاقرأيه أطيلي في مناهجه اجتهادا

ومهما جال طرفك لم تملي ولم تتقدمي إلا ارتدادا

من دمشق وبهذه الكلمات حيّا الدكتور جهاد بكفلوني مدينته.. إدلب الخضراء التي رواها أبطال الجيش العربي السوري بدمائهم منذ بداية الحرب على سورية وحتى اليوم..

وكما تغنّى الأدباء السوريون في السابق بهذه المدينة وبالوطن عموماً، كذلك فعل أدباؤها، اليوم، خلال المهرجان الشعري الذي أقامه اتّحاد الكتاب العرب ـ فرع إدلب.. يقول الشّاعر محمد العوف :

وجه عليه تعلّق الآمال طيب نقاء هيبة وجلال

كلّ الدّيار تبدلت أحوالها وقضى عليها البعد والتّرحال

تشكو القرى للزائرين مصابها كيف البيوت أصابها إهمال

كيف الأزقة تشتهي الأقدام في الجمعات كيف تفرقت أجيال

روح البلاد بأرض إدلب أهله المتعبون السمر والأطفال

هي الحرب تشرد الإنسان وتقتل روحه وتصرعه كل يوم بلقمة أطفاله، يقول الشاعر عبد الناصر شاكر في قصيدته «لاشيء آخر يهم»:

لاشيء آخر يهم

إذا حطّ طائر على مائدتك الوحيدة..

وشارك طفلك.. قطعة خبز مبللة بالنّدى

لاشيء آخر يهم

إذا رحل الوطن عن أبنائه

وأمسى النائمون على سكينته.. لاينتمون لشمسه

لاشيء آخر يهم

لأسباب كثيرة كنا هدفاً وحطباً لحرب أدواتها جهلة منافقون وسياسيون طامعون، ومن «لأمر ما» للفنان رامز حاج حسين نقتبس:

ليل الحروب يابنت النخيل

رطب مسموم جنيّ

لايماثله في الإفناء حربة زيوس المثلثة

المغروزة في ساق من قصب الخطاطين

وهم ينقشون بحبرها آية الكرسي فوق عرش الحمائم

المطرزة على أكمام عباءة الخليفة

أمّا الشّاعرة نبوغ أسعد، فتحدثت عمّا تسببته الحرب من ظهور بعض الـ«متثاقفين» من الرجال وبعض التائهات من النساء اللاتي يرغبن في أن يصبحن شاعرات عن طريق هؤلاء الاستغلاليين، تقول:

هل هكذا الحرب تعطي كل أمعة

نجماً ويعطى الشّعر باللقب

ياأخت أعظم من في الأرض من نسب

قومي إلى ساحة الميدان واقتربي

أمامك الآن سورية وعزّتها

فحرّكي كلّ هذا المجد وانتسبي

في الحروب وبعدها يبقى العامل النّفسي والمعنوي هو الأكثر أهمية، لكن للأسف حتى هذا جرّدنا منه، يقول الشّاعر الدكتور حكمت جمعة تحت عنوان: «قصائد نائية»:

أشرعت زورق روحي شطّ محبرة يغوي

لأوغل كشفاً خانني الغرق

وقلت علّ رياحاً كلّما جهة تنصتت لهبوبي اغتالها الأفق

كأنني أستفز المستحيل سدى

حتى تماهى لعيني الموت والأرق

ولأنّ المهرجان أقيم بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لحرب تشرين التحريرية، كان للمناسبة نصيبها من شعر مصطفى الحسون، يقول:

كنّا وكانوا فوق أسطحة المنازل

نحتفي بالمشهد المرسوم في الأفق البعيد

أتراه يلتمس الهلال ظهيرة وسط النهار

أم إنّ هاتيك التلال تزينت للعرس

لما ثار لحن في وجوه القوم بشراكم

وزغردت النساء ولاح فوق التلة الأخرى

حروب كثيرة كانت مقدرة على وطننا، وكان مقدر لنا أن نخوضها بجولاتها ومعاركها، وفي كلّ مرّة يبقى لدينا أمل بالبقاء وإصرار على الحياة، يقول الشاعر مجيب السوسي:

إذا الضّحى ضلّ الطريق وفجأة

وجدوه يرتع في دمشق سعيدا

هو دائماً يرتاد مسقط رأسه

ويظل نحو أصوله مشدودا

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