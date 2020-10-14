د.رحيم هادي الشمخي

يستذكر مثقفو الوطن العربي وأدباؤه وشعراؤه ذكرى رحيل الشاعر العربي التونسي (أبو القاسم الشابي) الذي امتطى صهوة المجد في الشعر الوجداني والخيال والرومانسية، فبموته خسر العرب شاعراً أغنى المكتبة العربية بشعره وفنونه الأدبية في كل مناحي الحياة، فمازالت قصائده في الشعر العربي تتذكرها الأجيال جيلاً بعد جيل حتى وقتنا الحاضر الذي يحتاج إلى شاعر فذّ وعبقري وقومي في نظم الشعر الوطني والقومي والغزلي والحماسي مثل الشاعر أبو القاسم الشابي.

ولد أبو القاسم الشابي في الرابع والعشرين من شباط في العام 1909 في قرية الشابية بولاية توزر، وتوفي في التاسع من تشرين الأول في العام 1934، ولقب بـ(شاعر الخضراء)، وقد تلقى تعليمه الأول في الكتاتيب القرآنية، كما تلقى عن أبيه أصول اللغة العربية ومبادئ العلوم، ليتوجه في العام 1921 إلى تونس العاصمة، حيث التحق بجامعة الزيتونة أعرق الجامعات العربية، وقد اهتم أبو القاسم بالقراءة حتى يطوّر معارفه، إذ لم يعتمد فقط على دراسته في جامعة الزيتونة، وإنما واظب على زيارة المكتبات، كما اهتم بمتابعة الأدب العالمي الأوروبي، من قراءة مجموعة من الترجمات المتخصصة بهذا الأدب، وبعد تخرجه في كلية الحقوق عام 1930 قام بزيارة مجالس الفكر والأدب في تونس، ما ساهم في تطوير موهبته الأدبية ولاسيما في مجال المحاضرات وكتابة القصائد الشعرية.

لقد ترك لنا الشابي أشعاراً ذات مستوى عالٍ رغم قصر حياته، وترك كذلك فن الخيال الشعري والطبيعة، وهو القائل: «إن الخيال ضروري للإنسان ولا غنى غنه»، كانت قصيدته (إذا الشعب) قد خلقت جلجلة مدويّة ونوراً وناراً ضد كل معتدٍ غاشم، هو الشعب وهي الإرادة قطبا الحق، نقتطف منها:

إذا الشعب يوماً أراد الحياة

فلابدّ أن يستجيب القدر

ولابدّ لليل أن ينجلي

ولابدّ للقيد أن ينكسر

ومن يتهيب صعود الجبال

يعش أبد الدهر بين الحفر

ومن لم يعانقه شوق الحياة

تبخّر في جوّها واندثر

يقول الشاعر العراقي المعروف (فلاح الحجية) في كتابه (شعراء النهضة العربية) عن الشابي: «هو شاعر وجداني، وهو برغم صغر سنه شاعر مجيد مكثر يمتاز شعره بالرومانسية، فهو صاحب ألفاظ سهلة قريبة من القلوب وعبارة بلاغية رائعة يصوغها بأسلوب وقالب شعري فهو بطبيعته يرنو إلى النفس الإنسانية».

رحم الله الشاعر العربي التونسي أبو القاسم الشابي في ذكرى رحيله، لقد كان شعره متأثراً بالعالمين النفسي والخارجي.

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