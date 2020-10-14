أجواء خريفية معتدلة

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو خريفياً معتدلاً إلى حار نسبياً نهاراً بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل امطار محلية خفيفة فوق المرتفعات الساحلية ويكون مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة في المرتفعات الجبلية محذرة من تشكل الضباب ليلاً وفي ساعات الصباح الباكر في القلمون والمنطقة الوسطى والمرتفعات الجبلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الأربعاء الخميس الجمعة دمشق 31/16 30/15 30/15 القنيطرة 27/13 26/12 26/12 درعا 33/16 32/15 32/15 السويداء 28/16 27/14 27/14 حمص 28/17 27/16 27/16 حماة 31/16 31/15 30/15 الحسكة 34/12 33/12 33/11 اللاذقية 29/21 29/21 29/21 طرطوس 28/22 28/22 28/22 حلب 32/16 31/15 31/15 ادلب 30/17 30/16 29/16 دير الزور 35/18 34/17 34/17 الرقة 35/18 35/18 34/17

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