البرازيل تفوز على بيرو

أحرز نيمار ثلاثية ليقود البرازيل للفوز 4-2 على بيرو في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في ليما الليلة الماضية ليصبح مهاجم باريس سان جيرمان في المركز الثاني خلف بيليه في قائمة هدافي الفريق عبر العصور.

وسجل أندريه كاريو لاعب بيرو هدفه الثالث في مباراتين ليضع أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة السادسة بتسديدة جيدة من خارج منطقة الجزاء لكن نيمار عادل النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 28.

وعادت بيرو التي لم يسبق لها الفوز على البرازيل في تصفيات كأس العالم للتقدم مجدداً في الدقيقة الـ 59 حين اصطدمت تسديدة ريناتو تابيا من 25 متراً برودريغو كايو ثم استقرت في الشباك قبل أن يدرك ريتشارليسون التعادل للبرازيل بعد خمس دقائق لاحقة.

ووضع نيمار المنتخب البرازيلي في المقدمة من ركلة جزاء أخرى قبل سبع دقائق على النهاية وبعد أن طرد كارلوس زامبرانو لاعب بيرو سجل مهاجم باريس سان جيرمان هدفه الدولي ال64 في الوقت المحتسب بدل الضائع ليجعل النتيجة 4-2.

ويملك بيليه فقط الذي سجل 77 هدفا عددا من الأهداف مع البرازيل أكبر من نيمار.

وفي مريدا انتزعت باراغواي النقاط الثلاث بفوزها 1-صفر على فنزويلا بفضل هدف جاستون خيمنيز لصالح الفريق الزائر قبل خمس دقائق على النهاية.

وتتصدر البرازيل والأرجنتين تصفيات أمريكا الجنوبية بعد فوز كل منهما بأول مباراتين فيما تأتي باراغواي التي تعادلت مع بيرو في مباراتها الأولى في المركز الثالث بأربع نقاط.

ولدى بيرو نقطة واحدة وتتقدم على فنزويلا وبوليفيا اللتين خسرتا أول مباراتين.

وتقام الجولة القادمة من المباريات الشهر المقبل.

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