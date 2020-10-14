إصابات جديدة بكورونا في عدد من الدول

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 63509 حالات في الساعات الأربع والعشرين الماضية لتصل إلى 24ر7 ملايين.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الوفيات الناجمة عن إصابات كوفيد19 ارتفعت بواقع 730 إلى 110586 لتسجل البلاد ثاني أعلى حصيلة إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة حيث يقترب الرقم من ثمانية ملايين.

بدورها أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أنها سجلت 4295 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 475 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 825340 حالة والوفيات إلى 84420.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 5132 ليصل إلى 334585.

كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات المبلغ عنها ارتفع بواقع 40 إلى 9677.

من جهتها أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن البر الرئيسي للصين سجل 20 إصابة جديدة بكوفيد19 ارتفاعا من 13 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 14 من الحالات الجديدة جاءت من الخارج بينما كانت ست حالات من الحالات المحلية في مقاطعة شاندونغ.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد19 المؤكدة في البر الرئيسي الآن 85661 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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