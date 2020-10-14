بايدن يتقدم على ترامب بفارق كبير

أظهر أحدث استطلاع للرأي تقدم مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن بفارق يصل إلى 17 نقطة في بعض الولايات على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع اقتراب الموعد المحدد للانتخابات في الـ 3 من تشرين الثاني المقبل.

ووجد الاستطلاع الذي أجرته “رويترز إبسوس” أن بايدن تقدم بفارق ملحوظ في ولاية ميتشيغان الا ان المنافسة بينه وبين ترامب متقاربة جداً في ولاية نورث كارولاينا.

ووفق الاستطلاع الذي اجري في ست ولايات امريكية في الفترة ما بين الـ 7 والـ 13 من تشرين الأول الحالي جاءت نسبة تأييد بايدن 51 بالمئة مقابل 43 بالمئة لترامب.

ورأى 51 بالمئة من المشاركين بالاستطلاع ان تعامل بايدن مع جائحة فيروس كورونا سيكون أفضل مقابل 41 بالمئة لترامب.

طباعة