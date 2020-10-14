مساعدات بـ 12 مليار دولار للقاحات المضادة لكورونا

أقر البنك الدولي اليوم خطة مساعدة مالية بقيمة 12 مليار دولار لضمان حصول الدول النامية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فور توافرها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البنك قوله إن أموال المساعدة “ستستخدم لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات كورونا في الدول النامية” مشيرا إلى أنه من المفترض أن تكفي هذه الأموال لتطعيم ما يصل إلى مليار شخص.

ولفت البنك إلى أنه سيوفر دعماً فنياً لمساعدة الدول على الاستعداد لتوزيع اللقاحات على نطاق واسع بالتنسيق مع الشركاء الدوليين وسيوعز إلى صناعة البحوث والصناعات الدوائية بضرورة حصول الدول النامية على لقاحات فعالة وآمنة ضد كورونا.

طباعة