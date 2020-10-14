مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/10/14 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في زيتان- برنة- عين التل ومحلج الشرق بحلب من الساعة 8.00 صباحاً حتى الساعة 16.00

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 26 صفر 1442 الموافق لـ 14 تشرين الأول 2020
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الأخبار
الرئيس الأسد خلال جولة إلى عدد من قرى ريف اللاذقية: ما حصل كارثة وطنية بالمعنى الإنساني والاقتصادي والدولة ستتحمل العبء الأكبر لدعم العائلات التي فقدت مواردها
فوز 15 دولة بعضوية مجلس حقوق الإنسان
ليند تحشر أوغلو وتدخل في سجال معه
موسكو: تصريحات واشنطن عن "ستارت 3" هراء وتزوير للحقائق
الاتحاد الأوروبي يقر معايير موحدة للقيود على السفر
أرمينيا تحمّل النظام التركي مسؤولية تقويض وقف إطلاق النار في قرة باغ
منظمات أممية تحذر من انتشار الفقر ونقص التغذية
العدوان السعودي يرتكب 316 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار بالحديدة
مظاهرة في الشدادي احتجاجاً على جرائم ميلشيا "قسد" وقوات الاحتلال الأمريكي
وهبه يؤكد أن لبنان لن يوقع مع كيان الاحتلال أي اتفاقات تطبيع