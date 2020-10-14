آخر تحديث: 2020-10-14 10:17:22
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/10/14 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في زيتان- برنة- عين التل ومحلج الشرق بحلب من الساعة 8.00 صباحاً حتى الساعة 16.00

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التصنيفات: آخر الأخبار

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