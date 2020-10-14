(مياه اللاذقية): العمل جارٍ على إصلاح الأعطال وإعادة ضخ المياه للقرى المتضررة من الحرائق

اللاذقية - باسمة اسماعيل

أكد المهندس مضر منصورة – مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي في اللاذقية ل(تشرين) أنه بعد الحرائق التي شهدتها قرى عدة في المحافظة والتي أسفرت عن أعطال في محطات الضخ وشبكات المياه، قامت ورش تابعة للمؤسسة بالعمل على إصلاح تلك الأعطال وإعادة وضعها في الخدمة ومعاودة الضخ.

وأشار منصورة إلى إصلاح المؤسسة جميع الأعطال الكهربائية في محطات الضخ لكل من (الجوز – شديتي- قويقة) في ريف القرداحة، وبللوران في الريف الشمالي، وتمت إعادة الضخ مباشرة إلى المناطق المتضررة، لافتاً أيضاً إلى إصلاح واستبدال كل خطوط المياه المتضررة من جراء الحريق وبمختلف الأقطار والأطوال.

وعن محور اسطامو، قال منصورة: قامت المؤسسة بالتعاون مع شركة كهرباء اللاذقية بإعادة التغذية الكهربائية لمحور (اسطامو – الجوبة) بالكامل ليتم بعدها تشغيل محطات الضخ وبدء الضخ باتجاه المحور، ليتم إرواء العديد من القرى (اسطامو- الشامية – الشيخ ريح – غيو – تلارو – بسيقة الغربية – مرخو – بابو – بصراما – الفاخورة – اللدينة) وغيرها، مبيناً أنه ستتم متابعة الضخ حتى يتم إرواء كل القرى تباعاً، مع التأكيد أن مؤسسة المياه تقوم بالتعاون مع مديريات ( الموارد المائية- الزراعة) وفوج الإطفاء بتزويد القرى المتبقية بصهاريج مياه، ريثما يتم إيصال المياه لها من الشبكة خلال اليومين القادمين.

طباعة