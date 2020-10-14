عبيدو يكشف أسباب إعفاء مسؤولين في تبغ اللاذقية

اللاذقية – سراب علي

بيّن محسن عبيدو مدير عام المؤسسة العامة للتبغ في اللاذقية ل ( تشرين ) أنه تم أمس البدء بالتحقيقات لكشف ملابسات حريق مبنى التبغ (الريجة) في القرداحة و توضيح أسبابه، حيث تم إرسال كتاب إلى قيادة شرطة اللاذقية و تزويدها بأسماء المسؤولين في المبنى (رئيس شعبة الدفاع المدني في ريجة القرداحة، ومدير دائرة التخزين و الحارس الأمني في المبنى).

وأكد عبيدو أنه تم اتخاذ إجراء احترازي بإعفاء عدد من المديرين في المؤسسة لحين صدور نتائج التحقيق الخاص بحريق مبنى الريجة بالقرداحة، مبيناً أنه تم إعفاء مدير المنطقة الساحلية للمؤسسة ورئيس دائرة تخزين القرداحة ورئيس شعبة الحرس والمسؤول الأمني في مبنى الريجة ومدير قسم تبغ الورق و رئيس شعبة الدفاع المدني في القرداحة .

وعمّا يتم تداوله حول أن الحريق في المبنى مفتعل، قال عبيدو: حسب الترجيحات و مشاهدات الأهالي في المنطقة كانت هناك كرات نارية تضرب المبنى نتيجة شدة الرياح و لكن التحقيق سيؤكد أو ينفي هذا و ستتضح النتيجة عند انتهاء التحقيق .

وأكد عبيدو أن العمل قد عاد في دائرة تخزين التبغ في القرداحة وكذلك صالة تعبئة التنباك (الفلش) مع الالتزام التام للعمال بعملهم ، مشيراً الى أنه يتم التعامل بحذر كبير في إخراج ما تبقى من التبغ الخام غير المتضرر أو المتضرر جزئياً في المستودع الذي احترق جزء منه، حيث إن هناك خطورة في استخدامه أو التعامل معه .

ولفت عبيدو إلى أن المبنى و البضاعة الموجودة في المبنى الذي احترق، هناك جزء منه مؤمن عليه بالكامل وكان يتم في كل شهر حركة جرد للموجودات وتأمينها شهرياً، موضحاً أن التقديرات الأولية للخسائر تقدر ب 1500 طن وهذه التقديرات غير نهائية حتى يتم حصر كافة الأضرار، وبيّن أنه من خلال الجرد الذي يتم لإحصاء الكميات المتضررة بلغت كمية التبغ الخام المتضرر 1320 طناً و لا يزال العمل مستمراً في إحصاء الأضرار.

يذكر أن نيران الحرائق التي نشبت في محيط مستودعات المؤسسة في منطقة القرداحة طالت مستودعاً للتبوغ الخام مؤلفاً من أربعة طوابق، مساحته 1600 متر مربع ، وقد تهدم جزء منه .

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