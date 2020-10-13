موسكو: تصريحات واشنطن عن “ستارت 3” هراء وتزوير للحقائق

وصفت وزارة الخارجية الروسية التصريحات الأمريكية حول التوصل لاتفاق مبدئي مع موسكو على تمديد معاهدة “ستارت 3” للحد من الأسلحة النووية بأنها “هراء وتزوير للحقائق”.

وذكر موقع روسيا اليوم أن تعليق الخارجية الروسية جاء رداً على تصريحات مارشال بيلينغسلي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي الذي أكد أن الولايات المتحدة وروسيا توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد معاهدة “ستارت 3” للحد من الرؤوس النووية بين البلدين.

وقال بيلينغسلي خلال مناقشة عبر الإنترنت في مؤسسة “هيريتيغ” “نعتقد أن هناك اتفاقاً من حيث المبدأ على أعلى المستويات بين حكومتي البلدين”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أشار السبت الماضي إلى أن “روسيا لا تستبعد أن يتم التوصل أولاً إلى اتفاق إطار مع الولايات المتحدة يسمح لنا بالحديث عن تحديد الاتجاهات والمعايير الرئيسة لمزيد من العمل”.

وقال “أؤكد أننا لم نقترب من التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة رغم أننا ببساطة لا نستبعد ذلك أيضاً أما بالنسبة لمحاولات الأمريكيين الإيحاء بأننا على عتبة مثل هذا الاتفاق بل وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى منه فلا أرى أساساً لها”.

وشدد ريابكوف على أن المحادثات التي جرت في هلسنكي مع الممثل الأمريكي الخاص لشؤون الحد من التسلح مارشال بيلينغسلي في الخامس من الشهر الجاري أظهرت وجود “خلافات كبيرة بين البلدين تشمل العناصر الأساسية لمثل هذا الاتفاق وتجميد الترسانتين النوويتين”.

وتضع معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية لعام 2010 “ستارت الجديدة” حداً للرؤوس النووية الاستراتيجية لدى البلدين عند 1550 لكل منهما وهو أقل بكثير من آلاف الرؤوس النووية التي يمتلكها البلدان.

طباعة