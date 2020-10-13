الاتحاد الأوروبي يقر معايير موحدة للقيود على السفر

أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم معايير مشتركة لتنسيق القيود على السفر ضمن دول التكتل وإنهاء الإجراءات المختلفة المتخذة على المستوى الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يسجل انتشاراً مقلقاً في القارة الأوروبية.

وبحسب فرانس 24 فإن “الوزراء وافقوا خلال اجتماع عقد في لوكسمبورغ اليوم على توصية غير ملزمة لوضع معايير مشتركة لتحديد المناطق عالية المخاطر ضمن الاتحاد الأوروبي حيث اقترحت المفوضية الأوروبية نظام التصنيف عبر رمز بألوان مشتركة عملاً بمستوى خطر المناطق /أخضر وبرتقالي وأحمر/ وذلك في محاولة لجعل الأمر واضحاً للمسافرين”.

ويفرض الاتفاق على المسافرين القادمين من منطقة مصنفة برتقالية أو حمراء أو رمادية حجراً صحياً أو فحصاً عند وصولهم أما الوافدين من منطقة مصنفة خضراء فلا يخضعون لأي إجراء.

وبحسب الاتفاق تحدد هذه المناطق مع الأخذ بالاعتبار المعايير في عدد الإصابات الجديدة التي يبلغ عنها لكل مئة ألف نسمة في الأيام الـ 14 الأخيرة ومعدل إيجابية الفحوصات وهناك لون رابع رمادي مرتقب للمناطق التي لا توجد فيها معلومات كافية أو حين يعتبر عدد الفحوصات التي تجرى على مئة ألف نسمة ضعيفاً جداً.

وينص الاتفاق على التزام الدول الأعضاء بتوفير المعطيات الوبائية الضرورية على المستوى الإقليمي وليس الوطني فقط على أن ينشر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومنعها كل أسبوع خارطة للوضع في كل دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يصدر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها خريطة بناء على هذه المعطيات وسيتم تحديثها أسبوعياً لكن يبقى لكل دولة اختيار طريقة استعمال تلك المعطيات.

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