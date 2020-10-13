عالمياً.. مليون و88660 وفاة بكورونا

أودى فيروس كورونا كوفيد 19 بحياة مليون و88660 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول العام الماضي بحسب إحصائية جديدة نشرها الليلة موقع وورلد ميتر الأمريكي.

وبحسب الموقع بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم الـ 38 مليونا و382 ألفاً و39 شخصاً فيما بلغ عدد المتعافين 28 مليونا و755 ألفاً و22 شخصاً.

وتواصل دول العالم الإعلان عن إحصاءات جديدة للإصابات والوفيات لديها مع اتخاذها إجراءات وتدابير وقائية ولجوء بعضها لتشديد هذه التدابير.

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