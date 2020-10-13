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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 26 صفر 1442 الموافق لـ 13 تشرين الأول 2020
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أرمينيا تحمّل النظام التركي مسؤولية تقويض وقف إطلاق النار في قرة باغ
العدوان السعودي يرتكب 316 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار بالحديدة
مظاهرة في الشدادي احتجاجاً على جرائم ميلشيا "قسد" وقوات الاحتلال الأمريكي
وهبه يؤكد أن لبنان لن يوقع مع كيان الاحتلال أي اتفاقات تطبيع
النيابة العامة الأرمينية تعلن فتح قضية جنائية حول مشاركة إرهابيين أجانب بالقتال في قره باغ
البطالة في تركيا تتجاوز ضعف المعدل المعلن
توسيع دائرة التدخل الإيجابي لـ "السورية للتجارة" في ريف دمشق
الخارجية الكازاخية: لا نستبعد احتمال عقد اجتماع جديد حول سورية هذا العام
الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إلغاء أي خطط لبيع أسلحة لتايوان
بيلوسي: ترامب يستغل أي اتفاق لتحقيق أهداف وغايات سياسية خاصة