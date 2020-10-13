دراسة: المتعافون من كورونا يتمتعون بالحماية لمدة 4 أشهر

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام عن المدة التي تستغرقها مناعة فيروس “كورونا 2” لدى الناجين من كوفيد 19 بأربعة أشهر.

وبحسب مجلة “علم المناعة” فإنه للوصول إلى نتائج الدراسة جمع فريق البحث عينات دم من 343 مريضاً مصاباً بفيروس كوفيد 2 وكان معظمهم يعانون من حالات خطيرة حيث تم الحصول على عينات الدم هذه لمدة تصل إلى 4 أشهر بعد ظهور الأعراض.

وقام الباحثون بعزل بلازما الدم ووضعوها على أطباق مختبرية مغلفة باضطراب سلوك لبروتين السنبلة الذي يلعب دوراً مركزياً في دخول فيروس كورونا إلى الخلايا ثم قاموا بتحليل كيفية ارتباط أنواع مختلفة من الأجسام المضادة في البلازما باضطراب السلوك وتمت مقارنة نتائج الدراسة مع عينات الدم التي تم جمعها من 1548 شخصاً قبل الجائحة.

وأظهرت النتائج أن مستويات الغلوبولين المناعي بقيت مرتفعة لدى مرضى كوفيد 19 لمدة 4 أشهر وكانت مرتبطة بوجود أجسام مضادة واقية معادلة والتي أظهرت انخفاضاً طفيفاً في النشاط بمرور الوقت.

وخلص الباحثون إلى أنه من المرجح جداً أن يتمتع الأشخاص بالحماية لمدة 4 أشهر مما يدل على وجود استجابات أساسية للأجسام المضادة لكوفيد 19.

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