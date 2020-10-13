العدوان السعودي يرتكب 316 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 316 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة قوله اليوم إن “الخروقات تضمنت تحليق سبع طائرات حربية في أجواء الفازة وحيس والجبلية والجاح في المحافظة”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن من بين الخروق تحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية والجاح و64 خرقاً بقصف مدفعي و224 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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