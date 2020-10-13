الصحة: 52 إصابة جديدة بـ كورونا وشفاء 33 حالة ووفاة 3 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 33 حالة ووفاة 3 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 4826 شفيت منها 1364 وتوفيت 231 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الثلاثاء ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٠:

الإصابات:

١٧ في طرطوس

١١ في حلب

١٠ في دمشق

٩ في ريف دمشق

٥ في اللاذقية

حالات الوفاة:

٢ في حمص

١ في ريف دمشق

حالات الشفاء:

٥ في دمشق

٤ في حمص

٤ في حلب

٣ في حماة

٣ في درعا

٣ في طرطوس

٣ في اللاذقية

٣ في ريف دمشق

٣ في السويداء

٢ في القنيطرة

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