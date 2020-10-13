وزير الزراعة: الرئيس الأسد وجّه بالعمل على توفير القروض الزراعية الميسرة للمتضررين من الحرائق

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن السيد الرئيس بشار الأسد وجّه خلال جولته في محافظة اللاذقية بالعمل على توفير القروض الزراعية الميسرة للمتضررين من الحرائق.

وقال قطنا لقناة الإخبارية السورية: إن الرئيس الأسد وجه بأن نعمل على توفير القروض الزراعية الميسرة بفوائد شبه معدومة وسيتم عقد اجتماعات متخصصة لاستثناء القروض من الفوائد كما وجه بأن يتم توزيع الغراس المثمرة مجاناً على الأخوة الفلاحين لزراعة بدائل عن الغراس التي تعرضت للحرق وتوفير الآليات اللازمة لذلك لأن عمليات الاستصلاح ضرورية لإعادة تشجير هذه الأراضي.

وأوضح وزير الزراعة أن الاشجار تحتاج إلى سنوات عدة للحصول على الإنتاج ولابد من إيجاد بدائل عبر إدخال زراعات بديلة تساعد الأخوة الفلاحين للحصول على إنتاج ريثما تدخل الأشجار المثمرة في مرحلة الإثمار حيث يتم توزيع مجموعة من النباتات الطبية والعطرية والتوسع بزراعة التبغ وبعض المحاصيل التي يمكن أن تزرع تحت الأشجار المثمرة وتكون مصدر رزق مناسباً لهم.

وأكد أنه سيتم دعم بعض القضايا الخاصة بالتنمية الريفية لمساعدة النساء الريفيات على التصنيع الغذائي والاستفادة من المنتجات الزراعية في ذلك.

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