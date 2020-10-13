مظاهرة في الشدادي احتجاجاً على جرائم ميلشيا “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي

خرج المئات من أهالي منطقة الشدادي بريف الحسكة في مظاهرة احتجاجية تنديدا بجرائم ميليشيا “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي ضدهم فيما أقدم مسلحو الميليشيا على استخدام السلاح في محاولة لتفريق المتظاهرين.

وذكرت مصادر محلية أن المئات من أهالي منطقة الشدادي تجمعوا في المدينة بريف الحسكة الجنوبي للتنديد والاحتجاج على جرائم وممارسات ميليشيا “قسد” بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي.

ولفتت المصادر إلى أن المحتجين قاموا بإحراق الإطارات وقطعوا عدداً من الشوارع الرئيسة في مدينة الشدادي وأطلقوا هتافات ضد ميليشيا “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي فيما اعتدى مسلحو الميليشيا بالنار على المتظاهرين محاولين تفريقهم.

وخرج أهالي الحسكة ودير الزور على مدى الأشهر الماضية في الكثير من المظاهرات المنددة بالممارسات الإجرامية لمجموعات “قسد” بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي وكان مسلحو الميليشيا يقدمون على تفريق المتظاهرين عبر إطلاق الرصاص الحي عليهم ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وجرح آخرين.

“سانا”

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