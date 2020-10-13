وهبه يؤكد أن لبنان لن يوقع مع كيان الاحتلال أي اتفاقات تطبيع

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبه أن لبنان لن يوقع اتفاقات سلام مع كيان الاحتلال الإسرائيلي ولن يعترف به، مجدداً المطالبة بانسحابه من الأراضي التي احتلها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

ولفت وهبه في تصريح له اليوم إلى أن من حق لبنان التنقيب عن النفط في مياهه على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة وقال “لذلك واجب ترسيم الحدود لنعرف ما هو لنا ونريده”، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية “مقبلة على مفاوضات لترسيم الحدود وليس للتطبيع أو لاتفاقات سلام”.

وأضاف وهبه أن ترسيم الحدود واجب علينا ولن نترك حدودنا البحرية غير محددة ولن نترك العدو الاسرائيلي ينقب عن النفط والغاز بشكل قريب جدا من المياه اللبنانية هذا إن لم يكن قد وصل إلى المياه اللبنانية.

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