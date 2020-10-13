النيابة العامة الأرمينية تعلن فتح قضية جنائية حول مشاركة إرهابيين أجانب بالقتال في قره باغ

أعلنت النيابة العامة الأرمينية فتح قضية جنائية وفقاً لمادة (الإرهاب الدولي) من قانون العقوبات الجنائية الأرميني وذلك على أساس معلومات حول مشاركة إرهابيين أجانب بالقتال خلال التصعيد الأخير في قره باغ.

ونقلت وكالة (نوفوستي) عن المكتب الصحفي في النيابة قوله في بيان أنه “على أساس المعلومات الواردة بخصوص تجنيد واستخدام المرتزقة الأجانب من قبل أذربيجان منذ الأيام الأولى للحرب العدوانية قام مكتب المدعي العام العسكري المركزي لأرمينيا بفتح قضية جنائية بموجب مادة الإرهاب الدولي”.

وتابع البيان أنه وردت معلومات تفيد بأن القوات المسلحة الأذربيجانية أجبرت المرتزقة على مواصلة العمليات العسكرية في منطقة هوراديز ضد جمهورية أرتساخ (المعلنة من طرف واحد في قره باغ) رغم الهدنة المعلنة مضيفا أن المسلحين يرتدون الزي العسكري للقوات المسلحة الأذربيجانية.

ولفت البيان إلى أن المرتزقة الأجانب شاركوا في هجوم على منطقة كاراخانبيلي وعملية تخريب واستطلاع باتجاه قدروت أسفرت عن إحراق منازل وقتل مدنيين بوحشية إضافة إلى عسكريين أرمن.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعربت في بيان بوقت سابق اليوم عن قلقها حيال المعلومات الواردة حول نقل إرهابيين من الشرق الأوسط إلى إقليم ناغورنى قره باغ الذي شهدت الاوضاع فيه تصعيداً عسكرياً مفاجئاً بين أرمينيا وأذربيجان.

وكان وزير الخارجية الأرمينى زوغراب مناتساكانيان جدد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغى لافروف أمس التأكيد على أن النظام التركي ينقل المرتزقة والإرهابيين من سورية وليبيا لمساعدة القوات الأذرية ما يؤدي إلى توسيع بقعة الإرهاب في الإقليم.

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