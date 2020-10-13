توسيع دائرة التدخل الإيجابي لـ(لسورية للتجارة) في ريف دمشق

سامي عيسى

افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك – طلال البرازي و علاء ابراهيم – محافظ ريف دمشق مجمع قدسيا البلد لـ(لسورية للتجارة) بهدف توفير المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية والضرورية للإخوة المواطنين من أبناء المنطقة والمناطق والأحياء المجاورة بمساحة طابقية ٢٤٠متر مربع.

أكد البرازي خلال الافتتاح حرص الوزارة على توفير جميع احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمواد الغذائية الضرورية مبيناً أن الوزارة تعمل على التوسع بإحداث مراكز وصالات بيع المؤسسة (السورية للتجارة) بما يخدم كل المناطق على مستوى القطر .

وشدد على ضرورة قيام مديري الفروع والصالات بتطوير أساليب العرض والتسويق والتعامل مع الزبائن وإيجاد وسائل وعروض ترضي أذواق الزائرين وأن تكون أسعار المواد لصالات (السورية للتجارة) ومنافذ بيعها أرخص من أسعار مثيلاتها بالمحلات الخاصة وتناسب ذوي الدخل المحدود.

بدوره، أكد محافظ ريف دمشق – علاء ابراهيم أن المحافظة تقدم كل التسهيلات لتأمين الأماكن المناسبة لتكون صالات ومنافذ بيع لـ(لسورية للتجارة) وتقديمها للوزارة لتقوم بتزويدها بالمواد و السلع الغذائية والاستهلاكية بمايخدم أكبر شريحة من المواطنين.

وبيّن باسل طحان – مدير فرع (السورية للتجارة) في ريف دمشق أن الصالة تتألف من عدة أقسام تشمل المواد المقننة و المواد المنزلية والخضار واللحوم والعلوي للمواد الغذائية والقرطاسية وقسم جديد للسجاد.

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