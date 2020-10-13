ضبط ثلاثة أطنان ونصف الطن دقيق مهرب في حماة
حماة - مصطفى النعسان
ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة مستودعاً في منطقة الحاضر بداخله ثلاثة أطنان ونصف الطن من الدقيق المهرب مجهول المصدر .
وذكر زياد كوسا – مدير التجارة الداخلية أنه تم تنظيم الضبط التمويني ومصادرة الدقيق وتشميع المستودع ومتابعة الإجراءات القانونية.
كما ضبطت عناصر المديرية محطة وقود عند مفرق قرية (أيو) تتلاعب بتطبيق الخدمة الإلكترونية وتم تنظيم الضبط التمويني وتشميع المحطة وتتم متابعة الإجراءات القانونية.
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