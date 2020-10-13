الخارجية الكازاخية: لا نستبعد احتمال عقد اجتماع جديد حول سورية هذا العام

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أنها لا تستبعد احتمال عقد اجتماع جديد حول سورية هذا العام.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ممثل المكتب الصحفي في وزارة الخارجية الكازاخية قوله اليوم “لا نستبعد مثل هذا الاحتمال.. لكن عقد الجولة المقبلة من المحادثات بشأن سورية بأي صيغة سيتوقف على رغبات الدول الضامنة نفسها والأهم من ذلك على الوضع الوبائي في البلاد”.

وكان رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا “روسيا وايران وتركيا” جددوا في بيان مشترك عقب اجتماع لهم عبر الفيديو مطلع تموز الماضي التأكيد على التزامهم بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها واستمرار التعاون حتى القضاء نهائياً على الإرهاب فيها مشددين على رفضهم أي مخططات انفصالية تنتهك سيادة سورية ووحدة أراضيها.

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