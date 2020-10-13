الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إلغاء أي خطط لبيع أسلحة لتايوان

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان الولايات المتحدة إلى الإلغاء الفوري لأي خطط لبيع أسلحة لتايوان ووقف الاتصال العسكري معها مؤكدا أن بكين ستتابع الوضع حسب تطوره.

وأوضح لي جيان في مؤتمر صحفي اليوم أن بيع أسلحة إلى تايوان “يتعارض بشدة مع مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة بين البلدين ويعد تدخلا خطيراً في شؤون الصين الداخلية ويقوض سيادتها ومصالحها الأمنية”.

وأشار لي جيان إلى ممارسات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العدائية ضد الصين والتي تضمنت التشهير بسمعتها وتشويهها بدافع من التحيز الأيديولوجي والمصالح السياسية الذاتية واختلاق ما يسمي “التهديد الصيني” وتلفيق الأكاذيب ضد بكين مبيناً أن هذه الممارسات لن تؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الولايات المتحدة ومصالحها.

وشدد المتحدث على أن الصين تتمسك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتدعو للمحافظة على التعددية والنظام الدولي والالتزام بسيادة القانون.

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