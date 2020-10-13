برنامج الأغذية العالمي: نحتاج لـ 8ر6 مليارات دولار لتفادي المجاعة

أعلن برنامج الأغذية العالمي عن حاجته لـ 8ر6 مليارات دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتفادي حدوث مجاعة في العالم بظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت رويترز عن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي قوله اليوم في مؤتمر لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” إنه “لا يزال يتعين علينا جمع الكثير من المال لنضمن تفادي المجاعة” مشيرا إلى أن البرنامج جمع 6ر1 مليار دولار حتى الآن.

وحذر بيزلي من أنه في حال استمرار الفيروس بالتفشي فانه يمكن أن يتسبب بتفاقم الجوع على مستوى العالم.

ووفقا لآخر إحصائية لموقع وورلد ميتر أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من مليون و85 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

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