بيلوسي: ترامب يستغل أي اتفاق لتحقيق أهداف وغايات سياسية خاصة

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مجدداً اليوم العرض الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حزمة المساعدات المالية لمواجهة فيروس كورونا في الولايات المتحدة مؤكدة أن الأخير “لا يفوت فرصة استغلال أي اتفاق لتحقيق أهداف سياسية خاصة” قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

وقالت بيلوسي في رسالة إلى المشرعين في مجلس النواب وفق ما نقلت رويترز إن “العرض الذي قدمه ترامب مؤخراً حول حزمة التحفيز المالي بعد إلغائه الحزمة الأولى لا يرقى إلى مستوى ما يحتاجه الأمريكيون”.

ووصفت بيلوسي أسلوب ترامب بالمخزي مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يحتاج فيه الأمريكيون إلى تصرف حاسم وفوري فان اقتراح الرئيس الأمريكي عاجز عن تلبية ما يتطلبه الوضع في ظل جائحة كورونا والركود العميق الذي يمر به الاقتصاد الأمريكي.

وكانت بيلوسي انتقدت قبل أيام اقتراح ترامب حول مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة ووصفته بأنه “خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء” مبينة أن الاقتراح التحفيزي المالي الجديد الذي عرضه بقيمة 1.8 تريليون دولار يفتقر إلى “خطة استراتيجية لمواجهة الفيروس” كما أنه يمنح الرئيس الأمريكي الكثير من حرية التصرف في تقرير كيفية تخصيص هذه الأموال.

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