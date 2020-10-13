رسامون وكتّاب: أدب الطّفل ليس بخير

نجوى صليبه

سنوات طويلة من الحديث عن الأدب الموجّه للطّفل، واقعه ومشكلاته والآمال المرجوة منه.. لكن ما الذي تحقق من آمال تلك السّنوات؟ هل تقدّم هذا الأدب أم مايزال يراوح في مكانه؟ تقول الكاتبة أميمة إبراهيم: أدب الأطفال ليس بخير، وليس على ما يرام، هناك العديد والعديد من المشكلات الَّتي يعانيها ولم نستطع تجاوزها، لأنّ الوسيلة الوحيدة لإيصال الفكر إلى الطّفل هي الطّباعة الورقية، ومعظم أدباء الأطفال لا يستطيعون ذلك، بسبب التّكلفة المادية المرتفعة للطباعة، لذلك نلجأ إلى الجهات الرسمية للطباعة (اتحاد الكتاب العرب – وزارة الثقافة) الَّتي توقفت الطّباعة الورقية فيها فترة طويلة من الزّمن بسبب جائحة كورونا، والآن عادت المنشورات الورقية للظّهور، وقد كان لي اطّلاع على معظم المنشورات الَّتي تصلني من الخارج، وهي مطبوعة طباعة فاخرة، ومكلفة، لكن المضمون لا يليق بهذه الطّباعة والتّكلفة المادية، فالاستسهال للكتابة للأطفال يؤدّي إلى انتشار الفكر التّجاري، والكثير ممّن يكتبون للأطفال يستسهلون ذلك، علماً أنَّ الكتابة للطّفل ليست بالأمر اليسير، وهم يقدّمون مواد مكتوبة ومدعومة ومطبوعة في دور نشر معروفة وتصل إلى الطّفل، وتؤثّر على فكره..فعلياً هناك غصة كبيرة..

وخلال النّدوة التي أقامها فرع دمشق لاتّحاد الكتاب العرب بعنوان: “أدب الطفل وفنّه بين الواقع والطّموح”، وشارك فيها عدد من الكتّاب والرّسامين العاملين في مجال أدب الطّفل، تمّ استعراض مشكلات وطموح وآمال هذا الأدب والبداية مع أريج بوادقجي التي تحدّثت عن مرحلة الطّفولة المبكرة واحتياجاتها، تقول: هذه مرحلة تكوين الطّفل، ولابدَّ من التّركيز على القيم التّربوية بعيداً عن الوعظ والتّنظير والإرشاد، وهذا أمر صعب كلياً، فنحن نقدّم قيمة تربوية ضمن فكرة مكثفة إبداعية، مترافقة بالرّسم المتناسب معها، وليس كل كاتب قادر على الكتابة لهذه المرحلة، والكتّاب لهذه المرحلة هم قلائل وربما نادرون.. ورحلة البحث عن كتاب اليوم صعبة وشاقة، ولاسيّما في زمن استسهال الكتابة.

كما بيّنت بوادقجي مقوّمات النّص الأدبي لهذه المرحلة بالقول: هناك مشكلة حقيقية في الكتابة لهذه المرحلة العمرية، فأغلب الكتاب يرسلون لي مطوّلات فعلياً، ونحن نعيد لهم النّصوص لصياغتها وفق شروط فنية معينة فهذه النّصوص يجب أن تتقيد بعدد الكلمات أولاً، كما أننا نحتاجُ لفكرة تنتمي لعالم الطفل في هذه المرحلة (4-8) حيث يكون للطّفل خياله وعالمه وقاموسه الّلغوي الخاص، فعلياً، هناك معاناة، حيث يجب أن تكون النّصوص مكتوبة بشكلٍ جيّد، وأن تكون الجمل مكثفة ومترابطة ورشيقة، والطّفل في هذه المرحلة يحب المرح والّلعب، لذلك يجب أن تقدّم الفكرة من خلال ذلك، مبتعدين عن الوعظ والإرشاد الَّذي يُنفر الطفل.. فكلما كان الطفل قادراً على اكتشاف الفكرة بنفسه، كلما استطاعت المجلة تحقيق أهدافها.. لقد عانيت كثيراً للعثور على كتّاب قادرين على الكتابة لهذه المرحلة العمرية والتّعامل والتّواصل مع فريق العمل، فالتّكثيف والاختصار يحتاج إلى مهارة خاصّة لا يستطيع أيّ كاتب تجاوزها، ومع ذلك استطعنا تجاوز جميع هذه المعوّقات واستطاعت المجلة الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأطفال.

بدورها، تحدّثت ضحى الخطيب عن أهمية الرّسوم الموجودة في الكتب والمجلات الموجّهة للأطفال: أغراني عالم الطّفل والخيال المبدع والألوان الجميلة، يجب أن توازي الرّسوم إبداع النّص المترافق معها، وهي تجربة مميزة في مجال الخيال والألوان، وهذا أمر نفتقده دائماً، مبينةً سبب اعتذارها، مؤخراً، عن الرّسم لمنشورات الطّفل في دوريات الوزارة بالقول: بدأت مشواري للرّسم للأطفال من خلال الوزارة، وكبرت وتطوّرت من خلال الملاحظات الَّتي عملت بموجبها بدقّة فتطور عملي إلى الأفضل، أنا أعمل في مجال (كولاج) وهذه اللوحة تكلفني مادياً (التصوير واللصق والتّلوين وغيره) وتكاليف الحياة باهظة حالياً، والمبلغ الَّذي تقدّمه الوزارة لا يغطّي التّكاليف المادية، لذلك ألجأ للعمل لدور النشر الَّتي تقدم لي المبالغ اللائقة لتغطية النفقات الحياتية العادية.

التطوّر التكنولوجي واتساع الفضاء الإلكتروني خاص يفرض على المعنيين بأدب الطّفل مواكبة هذا المضمار أو على الأقل خوضه، يوضّح رامز حاج حسين تأثير هذا الفضاء على صناعة الرّسوم المتحركة: صناعة الرسوم المتحركة هي صناعة أساسها الخلق والإبداع، ويجب فعلياً أن تكون جميع مقوماتها سورية، (كتاباً وفنانين)، ويجب أن يترابط العمل بشكلٍ وثيق (النّص، كاتب السّيناريو، ورش العمل)، لكن في سورية ينقصنا موضوع الاهتمام بهذه الكوادر، وعلينا أن نراقب ما يعرض على التّلفاز وما يقدم للطّفل، فكلّ ما يعرض على التّلفاز من صناعة رسوم هو إنتاج خارجي بعيد عن واقعنا ومجتمعنا وفكرنا وثقافتنا، لذلك يجب أن نولي الرسوم والفنانين المحليين الرعاية الكافية لتجاوز ذلك.. لا يوجد خطّة وطنية لذلك.. وكل المنابر مقصّرة في هذا المجال.

وبالسّؤال عن رصيد سورية من الرّسوم المتحركة، يجيب حاج حسين: هناك تجارب وورشات عمل (شخصية – وخاصة) وشباب عملوا على إنجاز عمل مميز، من خلال اطّلاعهم على المدارس اليابانية والتّجارب الأجنبية، أمّا محلياً، فليس هناك تجارب على السّاحة الفنية، بسبب عدم وجود مموّل لذلك، هذا العمل يحتاج إلى تمويل كبير، ولا نستطيع أن ننكر ما قدّمه طالب عمران لدعم هذه التّجارب من خلال إزالة بعض المعوّقات والصّعوبات الَّتي تؤثّر على العمل الفنّي ليجد طريقه إلى النّجاح، لكن هذه التّجارب لم تنجح على الرّغم من وجود المواهب والكوادر المميزة والموهوبة، وليس هناك من يحتضن خطّة ويمولها ويدعمها.. فعلياً رصيد سورية في هذا المجال ضئيل جداً أو يكاد يكون معدوماً، كما أنّ المؤسسات الرّسمية حتى الآن لم تدرك الأهمية الحقيقية للرّسوم الموجّهة للطّفل، وهذا بالنّسبة لمجتمع يربّي أطفالاً تربية صحيحة كارثة، نحن ليس لدينا جيل مؤهّل ليعمل في هذا المجال، فمؤسسة السّينما لم تنتج حتى الآن إلاَّ عملين.

وكما كلّ مجالات الحياة، كان للحرب تبعاتها على أدب الطفل وعلى مطبوعاته، بعضها توقف عن الصّدور ورقياً، تقول أميمة إبراهيم: لقد استقطبت مجلة “الطّليعي” العديد من كتاب الأطفال وصانعي الرّسوم السوريين، صحيح أننا واجهنا صعوبة في إرسالها إلى المحافظات لكنّ منظّمة الطّلائع ساعدتنا لتجاوز الأمر من خلال إرسالها إلى فروعها في المحافظات، والأزمة أثّرت بشكلٍ كبيرٍ على إصدارها، ففي سنة 2012 لم تعد تصل المجلة إلى فروع المحافظات بسبب الظّروف الَّتي كانت سائدة وصعوبة إرسالها، وفي عام 2017 توقّف إصدارها ورقياً، لكنّها عادت للصدور إلكترونياً، ومايزال لدينا العديد من الكتّاب الجيدين الذين يكتبون لنا الموضوعات العديدة، ونحن نأمل أن تنتهي هذه الأزمة، ونتجاوز جميع الصّعوبات وتعود المجلة للصدور شهرياً.

وبالحديث عن مبادرة اتّحاد الكتّاب العرب لتحويل ملحق الطّفل إلى مجلة “شام للطّفولة” وجعلها دورية ضمن إصدارات اتحاد الكتاب العرب، نوّه حاج حسين بمشكلة مهمّة جدّاً وهي الرّسوم المأخوذة من النت، يقول: نحن نحتاج هويةً بصريّةً، والمكتب التنفيذي في اتّحاد الكتّاب العرب لم يتجاوب مع الموضوع المطروح، يجب أن يكون هناك إشراف فني على الرّسوم، فالرّسوم المأخوذة من النّت هي رسوم فنية لا تتناسب مع مجتمعنا فعلياً. ويجب الانتباه لهذا الأمر فلا يجوز أن تصدر مجلة من موقع رسمي كاتّحاد الكتّاب العرب وتحمل رسوماً مسروقة من الإنترنت، هي بذلك مجلة تفتقد الهوية البصرية، إذاً هناك حلقة مفرغة يجب معالجتها…

لكن أين هي جمعية الطّفل من كل هذا الواقع؟ تجيب أميمة إبراهيم ـ أمينة سر جمعية الطّفل: نعمل بكلّ جد، ونواظب شهرياً على دعوة الأعضاء لاجتماع شهري في مقر اتحاد الكتاب العرب، لكنّ الحضور لم يتجاوز حتى الآن العشرة أعضاء، وبالنّسبة لرفد الاتّحاد والجمعية بالأدباء الشّباب، لم يتمّ الموافقة على أي طلب من طلبات الانتساب للأدباء الشّباب، وهناك صعوبات عديدة تحول دون حضور معظم الأدباء للاجتماعات الدورية، منها ظروف الحرب، ومنها ظروف المواصلات وهذا يحول دون تحقيق الجمعية لمعظم أهدافها وجاءت جائحة كورونا أيضاً أثرت تأثيراً سلبياً على هذه الاجتماعات، لذلك نتمنّى أن تتغير الأوضاع للأحسن وتعود الاجتماعات الدورية للانعقاد، لكن لابدّ من التأكيد على أننا نرحّب بالأدباء الشباب في اجتماعاتنا، حتى ولو لم يكونوا أعضاء في اتحاد الكتاب العرب، وكما نعلم إنَّ الكتابة للطفل أمر صعب لا يستطيع أي أديب أن يقوم به.

طباعة