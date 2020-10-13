السويد تطالب النظام التركي بوقف عدوانه على الأراضي السورية
طالبت السويد مجدداً النظام التركي بوقف عدوانه على الأراضي السورية و”احترام الحريات” داخل تركيا.
وذكرت وكالة اسوشييتد برس أن وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي طالبت وزير خارجية النظام التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم في أنقرة بسحب قوات عدوانه من سورية وانتقدت ممارساته لقمع حرية التعبير داخل تركيا.
وكان رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين طالب العام الماضي بوقف العدوان التركي على الأراضي السورية مؤكداً أن هذا العدوان مخالف للقانون الدولي.
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