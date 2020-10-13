إرهابيو أردوغان يعتدون بالقذائف على بلدة أبو راسين بريف الحسكة

اعتدت المجموعات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي بقذائف الهاون على بلدة أبو راسين في حين تجددت الاشتباكات بين المجموعات الإرهابية في مدينة رأس العين بريف الحسكة وسط حالة من الهلع والخوف بين المدنيين.

وذكرت مصادر محلية من بلدة أبو راسين لـ سانا أن مجموعة إرهابية متحصنة أقصى الريف الشمالي للحسكة استهدفت بلدة أبو راسين بعدد من قذائف الهاون ما تسبب بوقوع أضرار مادية في الممتلكات وسط حالة من الخوف بين المدنيين نتيجة أصوات الانفجارات التي دبت الرعب بين الأطفال والنساء.

وفي الريف الشمالي الغربي للمحافظة، بينت المصادر أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت بين إرهابيي ما يسمى تنظيمي “أحرار الشرقية” و”السلطان مراد” في أحياء المدينة ما تسبب بحالة هلع وخوف عند الأهالي لقرب الاشتباكات من منازلهم.

وأصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي السبت الفائت جراء اندلاع اشتباكات عنيفة فيما بينهم في بلدة تل حلف بريف الحسكة الشمالي الغربي وذلك على خلفية اقتسام المسروقات والسيطرة على الأحياء والمنازل التي هجروا أصحابها منها.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان اقتتالاً بين الإرهابيين الذين ينتمون لما يسمى “تنظيم أحرار الشرقية” و”الفرقة 20″ و”السلطان مراد” و”الحمزات” وغيرها نتيجة خلافات بينهم على تقاسم المسروقات والنفوذ واختلاف الولاءات لمشغليهم وهذا يؤدي إلى وقوع قتلى ومصابين بين صفوفهم وشهداء وجرحى بين المدنيين الذين يرحل بعضهم عن منازلهم خوفاً على حياة أبنائهم.

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