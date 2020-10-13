وقفة احتجاجية في البيرة للإفراج عن الأسير ماهر الأخرس
شارك عشرات الفلسطينيين في مدينة البيرة بالضفة الغربية في وقفة احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 79 على التوالي وعن جميع الأسرى في معتقلاتها.
وذكرت وكالة “وفا” أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها هيئة شؤون الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في البيرة رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الأسير الأخرس الذي يهدد الموت حياته في ظل الإهمال الطبي المتعمد الذي يتسبب باستشهاد العديد من الأسرى مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها بحقهم والافراج عنهم.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية طالب أمس المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسير الأخرس وعن جميع الأسرى في معتقلات الاحتلال.
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