النخبة السياسية الأمريكية متورطة بالإتجار بالبشر

ترجمة وتحرير: راشيل الذيب

أشار مقال نشره موقع “نيو إيسترن آوت لوك” إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في بداية الشهر الحالي أمراً تنفيذياً خاصاً بفرض عقوبات على دول يزعم أنها لا “تبذل جهوداً كافية لمكافحة الاتجار بالبشر”، وإضافة إلى ذلك، فقد صدرت أوامر لممثلي الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي والبنوك متعددة الأطراف بالتصويت ضد بعض المشروعات التي سيتم توفير الأموال من خلالها لهذه الدول وعدة دول أخرى.

ولفت المقال إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تعد تقارير سنوية وفيرة حول هذا الموضوع، وآخرها صدر في 25 حزيران من هذا العام، وقد غطى هذا التقرير على وجه الخصوص 188 دولة وكياناً دون الوطنية حول العالم، وتحدث عن تعرض عدد كبير من الأشخاص للمقاضاة بتهمة الاتجار بالبشر في مختلف البلدان، ولكنه لم يذكر كلمة واحدة عن أي عقوبات مماثلة تم فرضها في الولايات المتحدة الأمريكية! علماً أنه، وفقاً لبعض المتخصصين، يتعرض 300 ألف طفل ومراهق لخطر الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة نفسها سنوياً!

وأكد المقال أن التصنيفات التي تقدمها الخارجية الأمريكية تتم بشكل تعسفي إلى حد بعيد، انطلاقاً من المعايير المنصوص عليها في قوانين الولايات المتحدة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولكن يتم تجاهل ذلك ببساطة، كما يتم غض النظر عن حقيقة أنه في الولايات المتحدة نفسها، وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية، تم خلال العامين الماضيين تحديد بضعة آلاف من حالات الاتجار غير المشروع والآلاف من تلك الحالات متعلق بالبشر بمن فيهم الأطفال.

وقال المقال: الجدير بالذكر أن النخبة السياسية في الولايات المتحدة، والتي تشارك في الاتجار بالبشر وفقاً للمنشورات المتكررة في وسائل الإعلام المختلفة، لا تزال خارج نطاق سلطة الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي والوثائق الضخمة التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية.

وبيّن المقال أن مجلة “ناشيونال ريفيو” الأمريكية اتهمت مؤخراً عائلة المنافس الرئيسي لترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة جو بايدن “بالمشاركة بنشاط في الاتجار بالبشر”، وعلى وجه التحديد، أشارت المجلة إلى أن نجل بايدن، هنتر بايدن، “تلقى ما مجموعه أكثر من 4 ملايين دولار أمريكي بعد إبرامه معاملات مالية مشكوك فيها مع أجانب لديهم صلات سياسية واسعة، وقام بتحويل أموال إلى مواطنين أجانب يعيشون في الولايات المتحدة يُزعم أنهم مرتبطون بشبكة في أوروبا الشرقية للبغاء والاتجار بالبشر”.

ووجد المقال ضرورة في أن تتعامل وزارة الخارجية الأمريكية أولاً مع مشكلة الاتجار بالبشر في بلدها وفرض عقوبات على المواطنين الأمريكيين المدانين بهذه الأنواع من الجرائم، وبالتبعية الجرائم الأخرى المتعلقة بقتل المدنيين الأبرياء في الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى تعاني من الصراعات المسلحة التي أطلقتها واشنطن، بدلاً من نشر تقارير متحيزة سياسياً حول الاتجار بالبشر المزعوم من قبل دول أخرى وفرض عقوبات عليها.

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